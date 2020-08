Amazon Prime Video - nowości na wrzesień 2020

fot. Amazon

Amazon Prime Video przygotowało na polski rynek kilka nowych premier we wrześniu 2020 roku. Więcej o nowościach VOD możecie przeczytać na stronie vod.naekranie.pl.

Jedną z nowości będzie serial dokumentalny All or Nothing: Tottenham Hotspur. Składający się z dziewięciu odcinków dokument podąża za zespołem z Premier League w sezonie 2019/20. Serial zadebiutuje 31 sierpnia 2020 roku i zaprezentuje kolejne odcinki do 14 września.

Najciekawszą nowością będzie na pewno 2. sezon serialu The Boys. Jest to produkcja oparta na popularnej serii komiksów autorstwa Gartha Ennisa oraz Daricka Robertsona. Serial opowiada historię tytułowej, tajnej grupy agentów, która została powołana, aby kontrolować zachowania superbohaterów, które stają się coraz bardziej lekkomyślne. Premiera 2. sezonu odbędzie się 4 września.

Innym serialem dokumentalnym we wrześniu będzie All In: The Fight For Democracy. Przedstawi losy Stacey Abrams, pierwszej czarnoskórej kobiety nominowanej do funkcji gubernatora w USA. Premiera 18 września.

25 września zadebiutuje z kolei amerykańska wersja serialu Utopia. Jest to amerykański remake brytyjskiej produkcji pod tym samym tytułem, która doczekała się dwóch sezonów i zyskała przy tym ogromną rzeszę fanów.

Fernando będzie serialem dokumentalnym Amazona i przedstawi portret dwukrotnego mistrza świata w Formule 1. Premiera 25 września.