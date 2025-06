Superman – aktor zdradza, dlaczego czuł się klaustrofobicznie w kostiumie

fot. materiały prasowe

David Corenswet w rozmowie z magazynem People wyznał, że podczas próbnych ujęć w kostiumie Supermana – długo przed rozpoczęciem zdjęć – ważył 86 kilogramów. Gdy jednak wszedł na plan po miesiącach intensywnych treningów mających na celu zwiększenie masy, ważył już 108 kilogramów. Przybrał więc niemal 20 kilogramów masy mięśniowej.

David Corenswet o kostiumie Supermana

To jednak okazało się problemem, ponieważ kostium był przygotowany na jego wcześniejsze wymiary, a aktor musiał się w niego „wcisnąć” już jako większy fizycznie. Wspomina, że było to intensywne doświadczenie, a po jego założeniu na początku czuł się wręcz klaustrofobicznie.

– Słyszysz historie od aktorów, którzy grali superbohaterów, o wciskaniu się w kostiumy. Sam miałem na początku uczucie klaustrofobiczne, ponieważ w wielu miejscach jednocześnie mnie uciskało – powiedział Corenswet.

Z czasem przyzwyczaił się do stroju i noszenie go stało się bardziej komfortowe. Dodał też, że kostium ma wiele zamków błyskawicznych, a – wbrew temu, co opowiadali niektórzy aktorzy w przeszłości – nie sprawiał mu żadnych trudności przy korzystaniu z toalety.

W odróżnieniu od kostiumów Henry’ego Cavilla czy Taylora Hoechlina z serialu Superman i Lois, strój Corensweta nie ma dodanych zarysów mięśni. Twórcy chcieli w ten sposób podkreślić naturalny efekt pracy aktora nad własną sylwetką. Dlatego też nie zdecydowano się na jego zmianę po przyroście masy mięśniowej.

Premiera filmu w kinach odbędzie się 11 lipca 2025 roku.