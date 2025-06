Teaser i zdjęcia z finałowego odcinka The Walking Dead: Dead City. Lucille w rękach Maggie i Negana

fot. AMC

Do wyemitowania pozostał już tylko jeden odcinek 2. sezonu The Walking Dead: Dead City, w którym widzowie dowiedzą się, jaki los spotka skonfliktowany Manhattan, a także co stanie się z Maggie i Neganem.

Czytaj więcej: Recenzja 7. odcinka The Walking Dead: Dead City

W poprzednim odcinku dowiedzieliśmy się, że Dama (Lisa Emery) jednak nie zginęła w płomieniach. Możemy ją zobaczyć w towarzystwie Hershela w nowym teaserze finałowego odcinka 2. serii The Walking Dead: Dead City. Postać mówi, że miała nadzieję, że w końcu pozna Maggie (Lauren Cohan). Ponadto Bruegel (Kim Coates) przyszedł ze swoją grupą do kryjówki Negana. W jednej ze scen używa miotacza ognia. Ponadto w tle słyszymy charakterystyczną morderczą wyliczankę Negana (Jeffrey Dean Morgan). W użyciu jest też Lucille. Zobaczcie zapowiedź ósmego epizodu. Poniżej znajduje się również galeria ze zdjęciami promocyjnymi.

The Walking Dead: Dead City - teaser 8. odcinka

The Walking Dead: Dead City - zdjęcia z 8. odcinka

The Walking Dead: Dead City - sezon 2, odcinek 8

The Walking Dead: Dead City - premiera ósmego odcinka 23 czerwca w serwisie Canal+.