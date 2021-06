Titans - zdjęcia zza kulis 3. sezonu. Oto muskularna sylwetka Superboya

fot. materiały prasowe

Titans to popularny serial, opowiadający o drużynie młodych herosów, którzy muszą zmierzyć się ze złem i własnymi demonami. 3. sezon rozgrywającej się w uniwersum DC produkcji nadchodzi coraz większymi krokami, a zdjęcia do nowej odsłony mają się zakończyć już za kilka tygodni. Joshua Orpin, wcielający się w postać Connera Kenta, za pośrednictwem Instagrama opublikował więc serię zdjęć ukazującą efekty jego żmudnych treningów do roli Superboya. Aktor serialu pochwalił się wyrzeźbioną sylwetką, lecz zaznaczył, że przygotowania wymagały od niego wielu wyrzeczeń. Nie obyło się bez specjalnej diety, systematyczności i dyscypliny.

Krok pierwszy - nie jedz niczego, na co masz ochotę i co dobrze smakuje. Krok drugi - cały czas podnoś ciężkie przedmioty. Codziennie - napisał na Instagramie aktor.

Titans - zdjęcia z planu 3. sezonu

Do sieci trafiły również zdjęcia z planu 3. sezonu serialu. Na zakulisowych fotografiach autorstwa artysty Dewucme znaleźli się Teagan Croft, Damaris Lewis oraz Curran Walters.

Przypomnijmy, że nowa seria Titans ma być optymistyczniejsza niż dwie poprzednie. Serial odejść ma od mrocznych elementów i skończyć się optymistycznie.

W obsadzie serialu Titans znaleźli się m.in. Brenton Thwaites, Teagan Croft, Anna Diop, Ryan Potter, Minka Kelly, Alan Ritchson, Conor Leslie, Curran Walters czy Iain Glen.

Titans - światowa premiera 3. sezonu Titans odbędzie się w sierpniu 2021 roku.