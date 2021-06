Titans - zdjęcia do 3. sezonu pokazują nowy strój Raven

materiały prasowe

Serial Titans mieści się w uniwersum DC i opowiada o drużynie młodych herosów, mierzących się ze złem i własnymi demonami. Jedną z głównych bohaterek jest Raven, a nowe zdjęcia do trzeciego sezonu zapowiadają nam nowy i odświeżony wygląd bohaterki. Tym razem Tegan Croft postanowił zbliżyć się bardziej do komiksowych strojów Rachel Roth i wygląda na to, że fani mogą liczyć na bardziej dojrzałą wersję jej ikonicznego wizerunku.

https://twitter.com/jlpconcepts/status/1401266716538290180

Nie tylko strój Raven ma ulec zmianie w trzecim sezonie. Producent Greg Walker podzielił się kilkoma detalami z tym związanymi.

Ten sezon ma być inny na wiele sposobów. Powinien zakończyć się z bohaterami, którzy w końcu wiedzą, jak działać jako drużyna. Skończyć się optymistycznie. Przedstawia świat, w którym teraz żyjemy. Szczególnie to, jacy są tytani, którzy są w stanie zwalczyć swoje grzechy. Miło jest być tak wyzwolonym. Będzie bohaterka imieniem Dove, która wskaże im właściwy kierunek, choć zajmie sporo czasu, zanim jej posłuchają. Ostatecznie znajdą sposób, jak przełamać to błędne koło, żeby przestać robić rzeczy w sposób, w jaki robili je do tej pory, tylko znaleźć jakiś nowy sposób. Co więcej, nauczą się jak robić to wspólnie.