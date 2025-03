Jonathan Majors miałby za tę rolę Oscara gdyby nie kontrowersje. Oto recenzje filmu Magazine Dreams

fot. materiały prasowe

Magazine Dreams to film, który dawno temu ujrzałby światło dzienne gdyby nie kontrowersje związane z Jonathanem Majorsem, które doprowadziły do jego odejścia z Kinowego Uniwersum Marvela i ograniczonej liczby proponowanych ról w Hollywood. Produkcja ostatecznie się ukaże, a krytycy mieli okazję ją obejrzeć.

Obecnie Magazine Dreams w serwisie Rotten Tomatoes cieszy się 83% pozytywnych recenzji na podstawie 109 tekstów. Przekłada się to na średni wynik od krytyków na poziomie 7.1/10. Jest to jeden z najlepiej ocenianych filmów w karierze Majorsa.

Magazine Dreams – recenzje krytyków

Magazine Dreams to trudna do oglądania produkcja, pełna dramatu i groteski, które dobrze się ze sobą łączą. Film jest porównywany między innymi do Taksówkarza Martina Scorsese oraz Whiplash Damiena Chazelle'a.

Najwięcej pochwał otrzymuje sam Majors. Krytycy nazywają to "występem życia" i gdyby nie kontrowersje wokół aktorka i jego życia prywatnego, to niewykluczone, że ta produkcja zapewniłaby mu nominację do Oscara i spore szanse na wygraną. To wymagająca rola pod względem fizycznym, ale i aktorskim. Jedno i drugie zadanie Majors spełnia z nawiązką. Wielu krytyków jest zawiedzionych turbulencjami z jego życia prywatnego, przez które tak ogromny talent może się zmarnować.

To poruszająca i mroczna historia toksycznej męskości i duszonego gniewu. Krytycy zwracają jednak uwagę na tempo, które pozostawia wiele do życzenia. Niektórzy uważają też, że poruszane motywy są błahe i brakuje im odpowiedniej głębi. Film jest głównie krytykowany za nadmiar treści lub nieumiejętne ich podanie. Z tego powodu chwilami się dłuży, prowadzi donikąd lub nie potrafi w pełni wybrzmieć.

Magazine Dreams – opis fabuły

Killian Maddox (Jonathan Majors) ma marzenie, by zostać światowej sławy kulturystą, który pewnego dnia znajdzie się na okładce magazynu o tematyce fitness. Prowadzi samotne, metodyczne życie, w którym jego niezaspokojone dążenie do perfekcji pcha go w kierunku samodestrukcji. Pod otoczką osoby dążącej do sukcesu kryje się desperacka, bolesna potrzeba ludzkiego kontaktu. Musi walczyć z ograniczeniami swojego fizycznego ciała i wewnętrznymi demonami.

Elijah Bynum jest reżyserem i scenarzystą. W obsadzie są również Taylour Paige, Mike O’Hearn oraz Haley Bennett. Premiera w amerykańskich kinach odbędzie się 21 marca 2025 roku.