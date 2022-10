Titans - oto złoczyńcy 4. sezonu serialu. Zobacz zdjęcia

HBO Max/Warner Bros.

Titans to popularny serial platformy HBO Max, oparty na serii komiksów od DC Comics o tytułowej drużynie młodych herosów. Powoli rozpoczyna się promocja 4. sezonu produkcji. Do sieci trafiły grafiki przedstawiające złoczyńców, których zobaczymy w nowej odsłonie. Są to: Brother Blood grany przez Josepha Morgana, Mother Mayhem, w którą wciela się Franka Potente oraz Jinx, którą portretuje Lisa Ambalavanar. Ich zdjęcia możecie sprawdzić poniżej.

Szczegóły fabuły 4. sezonu są trzymane w tajemnicy. Nie wiadomo zatem jak wspomniani złoczyńcy zostaną wprowadzeni do historii. W nowej odsłonie ma pojawić się również Lex Luthor. Zapewne pierwsze szczegóły, zwiastun oraz data premiery 4. serii, zostaną ujawnione w czasie panelu serialu na New York Comic Conie 9 października.

Titans - zdjęcia złoczyńców 4. sezonu

Titans 4. sezon - Jinx

W obsadzie produkcji znajdują się między innymi Brenton Thwaites, Anna Diop, Teagan Croft, Ryan Potter, Joshua Orpin, Conor Leslie, Jay Lycurgo, Iain Glenn oraz Damaris Lewis.