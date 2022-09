Titans - Titus Welliver jako Lex Luthor. Jest zdjęcie z 4. sezonu!

Źródło: DC

HBO Max odkrywa karty o 4. sezonie Titans. Ogłoszono, że nowym zagrożeniem dla bohaterów będzie nie kto inny, jak sam Lex Luthor. W najnowszej wersji kultowej postaci na małym ekranie zobaczymy Titusa Wellivera, którego ostatnio oglądaliśmy w hicie Bosch.

Titans 4 - zdjęcie

fot. materiały prasowe / ew.com

Tak zaproponowanie roli Welliverowi komentuje showrunner serialu Greg Walker.

- Kiedy zadzwoniłem do niego, by go wciągnąć do serialu, nie mogłem wiele powiedzieć. Gdy rozmawialiśmy przez telefon, przechadzał się po swojej bibliotece i opowiadał o swoich wydaniach komiksów Wolfmana i Pereza o tytanach. Jest on gigantycznym fanem serialu. Oglądał każdy odcinek i zwracał mi uwagę na określone wątki i ujęcia. To był najbardziej nieoczekiwany telefon, jaki kiedykolwiek wykonałem.

Szczegóły wprowadzenia Luthora do serialu są owiane tajemnicą. Walker sugeruje, że może to mieć związek z Superboyem (Joshua Orpin), który został stworzony z kombinacji DNA Supermana i właśnie Lexa Luthora.

- Zagłębiamy się w te postacie i trochę ich rozruszamy. W przypadku Connera to jest historia o tożsamości. Odkrywał swoją część od Supermana, ale nigdy do tej pory nie skupił się na tej od Lexa. Co to oznacza, gdy to zrobi?

Titans - premiera światowa odbędzie się w listopadzie 2022 roku w HBO Max.