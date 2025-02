Nowy Spider-Man z własnym uniwersum? Nie chodzi o Petera Parkera Toma Hollanda

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Nowa plotka od zawsze dobrze poinformowanego Alexa Pereza z Cosmic Circus ma związek z planami Sony Pictures na przyszłość w kontekście filmów Marvela. Wiemy, że po klapie Kravena Łowcy postanowili skasować wszystko, co do tej pory tworzyli, i przemyśleć podejście od nowa, by wymyślić coś, co tym razem spodoba się widzom i zarobi.

Spider-Man z nowym uniwersum

Według Alexa Pereza aktualnie rozważany pomysł zakłada, że po Avengers: Secret Wars Sony stworzy uniwersum filmowe z nowym Spider-Manem w centrum. Ściślej mówiąc, z Milesem Moralesem, znanym z animacji Spider-Man Uniwersum oraz Spider-Man: Poprzez multiwersum. Nie wiadomo, czy ten aktorski projekt będzie w jakiś sposób powiązany z multiwersum i animacjami o tej postaci.

Perez dodaje, że to właśnie dlatego Marvel Studios nie może wykorzystać Milesa Moralesa w projekcie o grupie młodych superbohaterów zwanych Champions lub Young Avengers. Jednak do realizacji tego pomysłu jeszcze daleka droga, ponieważ najpierw widzów czeka Spider-Man 4 z Peterem Parkerem granym przez Toma Hollanda.

Istotne pytanie, na które na razie nie ma odpowiedzi, brzmi: czy Marvel Studios będzie wspierać ten projekt merytorycznie, jak robi to w przypadku Spider-Manów z Hollandem? Jeśli nie, Sony Pictures znów pójdzie własną drogą, jak w przypadku Morbiusa, Kravena, Venoma i Madame Web. Ich wizerunek w kontekście filmów Marvela nie jest obecnie pozytywny nawet w oczach przeciętnych widzów, więc mają przed sobą trudne zadanie.

Na razie to tylko plotka, a nawet sam Perez przestrzega, by podchodzić do niej z dystansem. Na tym etapie rozważań, na lata przed ewentualnym startem projektu, wszystko może się jeszcze zmienić.