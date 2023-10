To właśnie miłość - reżyser żałuje żartów z otyłych kobiet i tylko białej obsady. "Byłem głupi"

materiały prasowe

Richard Curtis, twórca obchodzącego w tym roku 20. rocznicę premiery, kultowego już filmu To właśnie miłość, na organizowanym przez The Times i Sunday Times festiwalu literackim w Cheltenham zabrał głos na temat swojej produkcji. Po latach uważa on, że wielkim błędem było zamieszczenie w scenariuszu (jak również w historii Dziennik Bridget Jones) żartów z otyłych kobiet i brak różnorodności rasowej wśród członków obsady. "Byłem po prostu głupi i myliłem się" - stwierdza twórca.

Przypomnijmy, że w To właśnie miłość znajduje się kilka scen zawierających komentarze do wagi portretowanej przez Martine McCutcheon Natalie. Bohaterka jest z tego powodu wyśmiewana, jej uda mają być "masywne jak pień drzewa", a grany przez Hugh Granta brytyjski premier stwierdza nawet w jej kierunku: "Boże, ale ty dużo ważysz".

Wygląda na to, że spory wpływ na dzisiejsze podejście Curtisa do powyższych scen miała jego córka. Jak sam mówi:

Byłem w szoku, gdy pięć lat temu Scarlett powiedziała do mnie: "Nigdy więcej nie możesz użyć słowa gruby". (...) Myślę, że w tej sprawie nie byłem na bieżąco, jakbym został gdzieś za zakrętem. Te żarty nie są już zabawne. Nie byłem złośliwy, ale chyba jednak mało spostrzegawczy i nie tak mądry, jak powinienem być.

Curtis odniósł się także do zarzutów, że w swoich najsłynniejszych filmach korzystał wyłącznie z białych aktorów:

Notting Hill Myślę, że to dlatego, iż uczyłem się w szkole pozbawionej różnorodności i w takiej też grupie przyjaciół obracałem się na studiach. Przy tworzeniuzawiesiłem się przy kwestii różnorodności i miałem poczucie, że nie będę wiedział, jak to w ogóle napisać. Byłem po prostu głupi i myliłem się. Ja, odpowiedzialni za casting, producenci - nikt z nas o tym nie pomyślał. Jakbyśmy niewystarczająco patrzyli na to, co dzieje się obok nas.

