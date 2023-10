"Sensacje XX wieku" wrócą do TVP! Bogusław Wołoszański dopiero co został posłem

TVP

Jak donosi serwis Wirtualne Media, słynne programy "Sensacje XX wieku" i "Encyklopedia II wojny światowej" już niebawem wrócą na anteny TVP. Te informacje pojawiają się zaledwie dzień po ogłoszeniu przez Państwową Komisję Wyborczą oficjalnych wyników wyborów parlamentarnych. Autor obu serii, Bogusław Wołoszański, został w nich wybrany posłem na Sejm RP.

Biuro prasowe TVP w przesłanym do Wirtualnych Mediów komunikacie stwierdza:

Programy, których twarzą jest Bogusław Wołoszański, powrócą na antenę TVP Historia na początku listopada. „Sensacje XX wieku” i „Encyklopedia II wojny światowej” emitowane będą o tej samej porze co wcześniej. Planowana jest poprawa jakości technicznej programów.

Takiego obrotu spraw jeszcze nie potwierdza ramówka kanału TVP Historia na pierwszą połowę listopada.

"Sensacje XX wieku" zniknęły z anten TVP w połowie sierpnia

Przypomnijmy, że do połowy sierpnia "Sensacje XX wieku" naprawdę często gościły na antenie TVP Historia - od poniedziałku do piątku dwa odcinki serii emitowane były w godzinach porannych, natomiast w soboty po północy. Sytuacja zmieniła się, gdy Wołoszański oficjalnie zapowiedział swój start w wyborach do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej. Rzeczone programy zostały natychmiast zdjęte z ramówki stacji bez wskazania wyraźnego powodu, a w "Wiadomościach" TVP pojawił się szereg materiałów pokazujących Wołoszańskiego jako byłego "tajnego współpracownika SB" - nie zawarto w nich choćby wzmianki o zasługach dziennikarza dla Telewizji Polskiej.

Wiemy już także, że w listopadzie w Polsat Play ukażą się nowe odcinki serii "Tajna historia XX wieku" Wołoszańskiego.

"Wdzięczny jestem"

Bogusław Wołoszański po raz pierwszy w swoim życiu został posłem. W wyborach startował on w okręgu wyborczym nr 10 obejmującym m.in. Skierniewice i część powiatów województwa łódzkiego. Uzyskał najlepszy wynik ze wszystkich kandydatów komitetów opozycji (35 202 głosy), pokonując "jedynkę" listy Prawa i Sprawiedliwości, Antoniego Macierewicza (32 496 głosów).

Po ogłoszeniu wyników Wołoszański napisał na swoim koncie w serwisie X (dawnym Twitterze):

Zwyciężyłem w moim okręgu z Antonim Macierewiczem. Zasiądę na Wiejskiej. To zaszczyt. Dziękuję. Miałem odpocząć trochę. Ale tyle ciekawych rzeczy do zobaczenia i usłyszenia. Wdzięczny jestem.

Program "Sensacje XX wieku" emitowano na antenach TVP w latach 1983-2005. 8 lat temu Wołoszański przygotował jego nowe odcinki dla National Geographic i Telewizji Polskiej.