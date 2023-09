Toksyczny mściciel - pierwsze zdjęcia. To nie będzie remake klasyka z lat 80.

fot. materiały prasowe

Toksyczny mściciel to produkcja częściowo opierająca się na franczyzie studia Troma o tym samym tytule. Koncentruje się na kujonie z New Jersey, który wpada do kadzi z toksycznymi odpadami i przemienia się w dobrodusznego, bohaterskiego potwora. W głównej roli zobaczymy Petera Dinklage'a. Nowe zdjęcia z filmu przedstawiają jego, a także postacie grane przez Kevina Bacona, Elijah Wooda i innych. Zobaczcie sami.

Toksyczny mściciel - zdjęcia

Toksyczny mściciel (The Toxic Avenger)

Toksyczny mściciel - Peter Dinklage o filmie

W wywiadzie dla Empire Dinklage powiedział, że nie należy identyfikować nadchodzącego filmu jako remake. Wyraził także ogromny szacunek dla pierwowzoru z lat osiemdziesiątych.

- Lubię produkcje tworzone przy najniższym budżecie. Te filmy zostały po prostu zrobione. Twórcy zrobili je, bo kochali pracę nad nimi. Niektóre nie są najlepsze, ale inne są tak zabawne. Kiedy fabuła staje się zbyt czysta, mogą zdystansować widzów, którzy chcieliby poczuć brud pod paznokciami. Myślę, że te filmy Tromy zdecydowanie zanurzyły widownię w toksycznych odpadach.