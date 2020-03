Tom Hanks i Rita Wilson w izolacji. Zakażony koronawirusem aktor informuje o stanie zdrowia

Tom Hanks opublikował ostatnio w sieci długi wpis, w którym przyznał, że wraz z partnerką, Ritą Wilson, zostali zakażeni kornawirusem. W czasie podróży do Australii i realizowania filmu o Elvisie Presleyu zaobserwowali u siebie niepokojące objawy. Para najbliższe dni spędzi w izolacji.

Teraz aktor opublikował nowy post ze zdjęciem, w którym informuje o aktualnej sytuacji. Wygląda na to, że obyło się bez komplikacji - zapewnia, że jest pod dobrą opieką.

Witajcie! Rita Wilson i ja chcemy podziękować wszystkim, którzy opiekują się nami tak dobrze. Mamy COVID-19 i jesteśmy w izolacji, więc nie przekażemy wirusa nikomu innemu. Są tacy, których doprowadziłoby to do bardzo ciężkiego stanu. Jakoś to znosimy. Są środki, które wszyscy możemy podjąć, żeby przejść przez epidemię. Trzeba stosować się do rad specjalistów i dbać o siebie nawzajem, nie? Pamiętajcie, niezależnie od tego wszystkiego, co się dzieje, w baseballu nie ma płaczu.

https://twitter.com/tomhanks/status/1238286871597166592

Film o Elvisie Presleyu, którego pre-produkcja właśnie trwa i w którym wystąpić ma Hanks, ma zadebiutować 1 października 2021 roku, więc jest dużo czasu, by prace wróciły na odpowiednie tory. Niewątpliwie będzie mieć to wpływ na promocję wojennego filmu Greyhound, który niedawno został przesunięty z 8 maja na 12 czerwca.