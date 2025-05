Oszukać przeznaczenie 6 jest ostatnim projektem legendy. "Wiedzieliśmy, że był chory"

fot. materiały prasowe

6 listopada 2024 r. zmarł Tony Todd, ikona horrorowego kina znana przede wszystkim z filmu Candyman. Aktora po raz ostatni zobaczymy w nadchodzącym filmie Oszukać przeznaczenie 6. Producent Craig Perry skomentował pracę z Toddem, który był ogromną częścią franczyzy. Przypomnijmy, że wcielał się w postać Williama Bludwortha.

- Wszyscy wiedzieliśmy, że był poważnie chory. To było raczej jasne, że to będzie jego ostatnia filmowa rola. A fakt, że to był to jeden z filmów z serii Oszukać przeznaczenie, czynił to jeszcze bardziej przejmującym.

W Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi umieszczono ostatni monolog Bludwortha, gdzie mówi o ludziach, którzy żyli, póki jeszcze mogli. Dialog ten celowo miał jednocześnie nawiązywać do życia Tony'ego Todda, tak, by aktor mógł zostawić ostatnią wiadomość dla swoich fanów.

Oszukać przeznaczenie 6 - fabuła, premiera

Udręczona powtarzającym się brutalnym koszmarem, studentka wraca do domu, aby znaleźć jedyną osobę, która może przerwać cykl i uratować swoją rodzinę przed przerażającym losem, który nieuchronnie ich czeka.

Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi

Premiera filmu została zaplanowana na 16 maja.