Tomorrow - koreański serial Netflixa o aniołach śmierci i misjach specjalnych. Zobacz zwiastun!

fot. Materiały Prasowe

Tomorrow to nowy koreański serial Kim Tae-Yoona (New Trial, Proof of Existence). Fabuła skupia się na młodym mężczyźnie, który bezskutecznie szuka pracy. Choi Joon Woong ukończył prestiżową uczelnię i ma zamożnych rodziców.

Pewnej nocy przypadkowo spotyka anioły śmierci, które należą do zespołu zarządzania kryzysowego. Gu Ryeon jest liderem, a Im Ryoog Gu współpracownikiem. Ich celem jest ratowanie ludzi, którzy popełnili samobójstwo. W wyniku kumulacji wydarzeń główny bohater staje się pół duchem, pół człowiekiem i dołącza do grupy ponurych żniwiarzy w zaświatach w celu wykonywania misji specjalnych.

Tomorrow - zwiastun serialu

W obsadzie znajdują się Kim Hee Sun, Rowoon, Lee Soo Hyuk, Yoon Ji On, Kim Chae Eun, Moon Seo Youn i inni.

Tomorrow - zdjęcia

Tomorrow

Tomorrow - data premiery

Premiera serialu Tomorrow odbędzie się 1 kwietnia 2022 roku na platformie Netflixa.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.