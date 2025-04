Neuromancer: kolejne zdjęcia z planu najbardziej wyczekiwanej adaptacji klasyka sci-fi

Źródło: HarperCollins Publishers

Reklama

Nowe informacje o adaptacji Neuromancera od Apple TV+ budzą duże zainteresowanie, także wśród naszych czytelników. Nic dziwnego, ponieważ książkę uważa się za prawdziwą klasykę cyberpunku i sci-fi – wygrała między innymi nagrody Hugo, Nebula i Philip K. Dick Memorial Award. Na pewno ucieszy więc Was więc informacja, że pojawiły się kolejne zdjęcia z planu. Po raz kolejny przedstawiają Brianę Middleton w roli najemniczki Molly Millions. Aktorka ma na sobie inny kostium niż ostatnio, czerwony z czarnymi akcentami, a także inną fryzurę, krótkie rude włosy z grzywką.

Pierwsze dwa slajdy w galerii to nowe ujęcia.

Neuromancer od Apple TV+ (Briana Middleton jako Molly) Zobacz więcej Reklama

Kim jest Molly Millions, w którą wciela się Briana Middleton? Bohaterka zadebiutowała w opowiadaniu Johnny Mnemonic (które doczekało się świetnej filmowej adaptacji z Keanu Reeves w roli głównej) i później odegrała ważną rolę w Trylogii Ciągu, której pierwszym tomem jest właśnie Neuromancer. Jest bezwzględną, ale honorowaną wojowniczką, której ciało jest wzmocnione cybernetycznymi implantami. Pod paznokciami ma na przykład ukryte ostrza.

Neuromancer - fabuła, obsada, ilość odcinków

Książka Neuromancer autorstwa Williama Gibsona zgłębia tematy sztucznej inteligencji i wirtualnej rzeczywistości. Historia rozgrywa się w dystopijnej przyszłości. Głównym bohaterem jest jeden z najlepszych „kowbojów cyberprzestrzeni” Case, który został przez byłych pracodawców za karę odłączony od wirtualnego świata i uwięziony we własnym ciele. Pojawia się jednak szansa, by odzyskać to, co stracił.

W obsadzie są również Callum Turner jako Case, Joseph Lee jako Hideo, Mark Strong jako Armitage, Clémence Poésy jako Marie-France Tessier aka Lady 3Jane, Peter Sarsgaard jako John Ashpool, Dane DeHaan jako Peter Riviera, Max Irons jako Jean Tessier-Ashpool, André De Shields jako Julius Deane i Marc Menchaca jako Dixie Flatline. Emma Laird ma zagrać kluczową rolę, ale nie wiadomo, kogo dokładnie. Fani spekulują, że wcieli się w Lindę Lee.

Adaptacja od Apple TV+ będzie składała się z 10 odcinków. Twórcami są Graham Roland i JD Dillard. Roland będzie również showrunnerem, a Dillard wyreżyseruje odcinek pilotażowy. Data premiery serialu jest nieznana.