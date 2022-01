Squid Game - Netflix potwierdził 2. sezon. To dopiero początek; 2022 rok będzie pełen koreańskich produkcji

fot. Materiały Prasowe

Squid Game to koreański hit, który w 2021 roku pobijał rekordy popularności na Netflixie. Ted Sarandos, współdyrektor generalny serwisu, potwierdził że z pewnością powstanie 2. sezon. Twórca serii, Hwang Dong-hyuk, zaczął mówić o stworzeniu kolejnej części, odkąd produkcja stała się najbardziej oglądanym serialem na platformie. Kontynuację potwierdził też w wywiadzie dla Korea Times. Po raz pierwszy jednak usłyszeliśmy te wieści z ust samego szefostwa Netflixa. Wygląda na to, że to dopiero początek uniwersum Squid Game.

Squid Game - czego spodziewać się w 2. sezonie?

Jak zapowiedział Hwang Dong-hyuk, główny bohater pierwszego sezonu, czyli Gi-Hun, zostanie poddany próbie swojego człowieczeństwa i będzie miał okazję wykorzystać doświadczenie z poprzedniej gry. Jednak widzowie raczej nie muszą się obawiać, że stanie się antagonistą, ponieważ dodał:

Zdradzę tylko tyle, że Gi-Hun powróci i zrobi coś niesamowitego dla całej ludzkości.

Możemy też spodziewać się historii Frontamana, byłego policjanta i zamaskowanego lidera, który nadzoruje grę. Zdaniem autora serialu problem z policją nie obejmuje tylko Korei, ale można go zaobserwować na całym świecie, więc będzie chciał omówić trochę szerzej ten temat w 2. sezonie Squid Game.

Netflix - ile koreańskich produkcji pojawi się w 2022 roku?

Netflix ujawnił też, że w 2022 roku pojawi się aż 25 programów z Korei Południowej. Ted Sarandos potwierdził, że sukces Parasite był punktem zwrotnym dla koreańskiego kina i pochwalił lokalny zespół platformy za powodzenie Squid Game.

To nie tak, że musieliśmy nauczyć kogokolwiek w Korei, jak tworzyć świetny kontent. To niesamowity rynek na to. Świat zawsze był go ciekawy, a K-Dramy odnosiły sukces, jednak to łatwość odbioru, którą zaoferowaliśmy, popchnęła to w mainstream.

