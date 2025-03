Split Fiction - twórcy mają rozwiązanie dla samotnych graczy. Zobaczcie zwiastun Friend Edition

fot. youtube.com

Split Fiction to przygodowa gra akcji, w której gracze wcielają się w dwie pisarki - Mio i Zoe. Jedna z nich jest autorką science-fiction, a druga uwielbia klimaty fantasy. Bohaterki zostają podłączone do maszyny, która ma wykraść ich pomysły i trafiają do światów, które same stworzyły. Podobnie jak inne produkcje studia Hazelight, tak i ten tytuł oferuje zabawę jedynie w trybie dwuosobowej kooperacji (lokalnie lub online).

Co jednak z osobami, które nie mają towarzysza do wspólnej zabawy? Twórcy zaproponowali humorystyczne rozwiązanie w postaci Friend Edition, czyli kolekcjonerskiego zestawu zawierającego "żywego kumpla do gry".

Jak poinformowano na oficjalnej stronie, Split Fiction Friend Edition nie jest dostępne w sprzedaży i nigdy nie było, bo " trudno jest znaleźć ludzi, którzy chcą być w pudełkach", a zwiastun jest jedynie elementem marketingu. Twórcy zachęcają, by zagrać ze swoimi znajomymi lub... poszukać nowych kompanów na oficjalnym Discordzie studia Hazelight.

Split Fiction - recenzja gry

Split Fiction - premiera już 6 marca na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S.