Niezwykły plan na Top Gun 3. Marynarka Wojenna USA i Lockheed przyszły na odsiecz

Jeśli wciąż wychodzicie z założenia, że samo powstanie filmu Top Gun 3 nie jest dobrym pomysłem, przypomnijcie sobie Wasze nastroje po ogłoszeniu realizacji Mavericka - czasami naprawdę pięknie jest się w naszych przewidywaniach pomylić. Spokój na tym polu jest tym bardziej uzasadniony, że pieczę nad kolejną odsłoną franczyzy sprawuje reżyser poprzedniej części, Joseph Kosinski, który właśnie wyjawił naprawdę ambitne plany na zwieńczenie trylogii.

W rozmowie z serwisem Screen Rant twórca dał do zrozumienia, że prace nad Top Gun 3 już trwają, rzucając nowe światło na samą produkcję:

Ehren Kruger właśnie pisze do niej scenariusz. To wielki pomysł, nad którym pracowałem prawie rok — współpracując z przyjaciółmi z Marynarki Wojennej i Lockheeda. No i tak, Ehren teraz się tym zajmuje, więc zobaczymy, jak to się potoczy. (...) Chodziło o wymyślenie pomysłu, który — znowu — stanowiłby nowe wyzwanie. Czegoś, co otwiera historię w sposób, który nie pozwala ci jej porzucić. I myślę, że ten pomysł jest naprawdę ambitny. To mnie właśnie ekscytuje.

Przypomnijmy, że w zeszłym miesiącu konsultant kreatywny przy Top Gun 3 i zarazem współautor scenariusza do Mavericka, Christopher McQuarrie, ujawnił, iż wraz z Krugerem stworzyli pomysł na nowy film w trakcie zaledwie jednej rozmowy; "to nie było trudne" - zapewniał.

Data premiery produkcji nie jest znana.