Top Gun: Maverick - pierwsze opinie zaskakują. Najlepszy film 2022 roku i kandydat na Oscara?

Top Gun: Maverick to wyczekiwany przez fanów sequel kultowego filmu z 1986 roku. W głównych rolach wystąpią Tom Cruise i Val Kilmer, ponownie razem na dużym ekranie. Choć powroty do znanych i lubianych tytułów wypadają różnie, a wiele osób uważa że klasyki można łatwo zepsuć, to w tym wypadku pierwsze opinie nastrajają bardzo pozytywnie. To, że produkcja przyjęła się bardzo ciepło wśród publiczności, to wciąż niedopowiedzenie - wygląda na to, że widzowie w kinie byli zachwyceni. Co spowodowało falę zachwytów?

Top Gun: Maverick - pierwsze opinie. Wreszcie udany powrót?

Paramount Pictures zorganizowało pierwszy pokaz próbny Top Gun: Maverick. Widzowie zareagowali bardzo pozytywnie na seans. Przede wszystkim akcja miałaby być intensywna, a sekwencje powietrzne niesamowite. Na pochwałę oglądających zasłużyły także relacje pomiędzy bohaterami. Według nich nowe i powracające postacie są sercem tej historii. Erik Davis z Fandango stwierdził, że po napisach końcowych publiczność zaczęła skandować, by film został ponownie odtworzony.

Akcja i latanie były szalenie intensywne, ciągle się zmieniały i ewoluowały. Trzymały na krawędzi siedzenia. Nie byłem także przygotowany, jak emocjonalne to będzie. Publiczność wiwatowała kilkanaście razy.

Top Gun: Maverick - pierwsze reakcje. Tweety widzów

Poniżej możecie zobaczyć wpisy na Twitterze, które pokazują pierwsze reakcje widzów po pokazie próbnym Top Gun: Maverick. Przede wszystkim widać, że według publiczności sequelowi udało się uhonorować oryginał i można to nazwać bardzo udanym powrotem do znanej franczyzy. Jednocześnie film broni się jako samodzielna produkcja, nawet jeśli fabuła wiążę się z oryginałem. Wiele osób chwali także występ Toma Cruise'a - padają nawet słowa, że jest największą gwiazdą filmową.

MÓJ BOŻE. #TopGunMaverick to NIESAMOWITY powrót do franczyzy, na który absolutnie warto było czekać! Honoruje pierwsze #TopGun, jednocześnie tworząc swoją własną ścieżkę na niebie!

Wygląda na to, że produkcja ma w sobie wszystko, co powinien zawierać akcyjniak i blockbuster. Chwalone są sekwencje lotnicze i ilość adrenaliny. Padają nawet dość duże słowa, że Top Gun: Maverick może być najlepszym filmem od 10 lat.

To nie wszystko. Jeśli wciąż nie jesteście pewni, jak bardzo pozytywne są pierwsze opinie po seansie Top Gun: Maverick, to jeden z widzów zasugerował nawet, że film zasługuje na Oscara. Co więcej produkcja nie tylko dostarcza adrenaliny i satysfakcjonujących scen akcji, ale potrafi również wzruszyć. We wielu reakcjach można znaleźć wyznanie, że oglądający najzwyczajniej w świecie popłakał się w kinie.

Top Gun: Maverick - zdjęcia

Top Gun: Maverick - premiera filmu w Polsce 27 maja 2022 roku.