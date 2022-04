Top Gun: Maverick - obsada naprawdę lata odrzutowcami. To wideo zdumiewa

zrzut ekranu

Po wielu miesiącach kręcenia i zawirowaniach z datą premiery Top Gun: Maverick, produkcja wreszcie trafi do kin w maju 2022 roku. Ostatnio otrzymaliśmy wypowiedź reżysera, Josepha Kosinskiego, który zdradził, że nakręcono około 800 godzin materiału filmowego do kontynuacji.

Twórca ujawnił, że czternaście godzin na planie dawało czasami jedynie 30 sekund udanego materiału filmowego, co jest spowodowane dużą częścią zdjęć realizowanych w powietrzu przy użyciu prawdziwych samolotów. Teraz mamy wideo od kulis, które pokazuje nam sposób kręcenia takich sekwencji. Zobaczcie koniecznie, bo robi to duże wrażenie:

W produkcji Maverick (Tom Cruise) powraca do szkoły, w której sam uczył się latać, aby tym razem jako instruktor szkolić nowe pokolenie asów przestworzy. Jednak nie okaże się to tak łatwe, jak mogłoby się wydawać, a niekonwencjonalne metody nauczania Mavericka nie przypadną do gustu władzom szkoły.

Top Gun: Maverick - obsada

W obsadzie oprócz Cruise'a znajdują się Miles Teller jako porucznik Bradley „Rooster” Bradshaw, Jennifer Connelly jako Penny Benjamin, Jon Hamm jako wiceadmirał Cyclone, Val Kilmer jako admirał Tom ”. Iceman” Kazansky, Glen Powell jako Hangman, Lewis Pullman jako Bob, Ed Harris jako kontradmirał, Monica Barbaro jako Phoenix, Charles Parnell jako kontradmirał Warlock, Danny Ramirez jako Fanboy, Manny Jacinto jako Fritz, Bashir Salahuddin jako Coleman, Jay Ellis jako Payback, Jake Picking, Raymond Lee, Lyliana Wray jako Amelia Benjamin, Jean Louisa Kelly jako Carole Bradshaw, Greg Davis jako Coyote i Bob Stephenson.

Top Gun: Maverick - premiera filmu w Polsce 27 maja 2022 roku