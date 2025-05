Kolejny teaser z The Walking Dead: Daryl Dixon. Jak bohaterowie trafią do Hiszpanii?

fot. AMC

Obecnie w telewizji emitowany jest The Walking Dead: Dead City, ale jeszcze w tym roku zadebiutują nowe odcinki innego spin-offu z tej popularnej franczyzy. Jesienią odbędzie się premiera 3. sezonu The Walking Dead: Daryl Dixon, ale wciąż nie podano dokładnej daty.

Jak Daryl i Carol trafią do Hiszpanii?

Od dłuższego czasu wiadomo, że akcja 3. sezonu przeniesie się z Francji i Londynu do Hiszpanii, co zapowiadały zdjęcia z planu oraz wcześniejsze teasery. Teraz pojawiła się nowa zapowiedź, w której wyjawiono, w jaki sposób Daryl (Norman Reedus) i Carol (Melissa McBride) trafili do tego kraju. Sugestywnie pokazano łódź na brzegu, co może wskazywać, że bohaterowie podjęli próbę przeprawienia się przez ocean do USA, ale się ona nie powiodła z jakiś względów. W zwiastunie możemy też dostrzec nowe postacie - jedna z nich wygląda, jakby szykowała się do ataku na motocyklu, ponieważ trzyma w ręce specyficzną, ale groźnie prezentującą się broń. Zobaczcie poniżej teaser, który znajduje się na początku galerii.

The Walking Dead: Daryl Dixon - kolejny teaser i zdjęcia

The Walking Dead: Daryl Dixon - fabuła 3. sezonu

Trzeci sezon The Walking Dead: Daryl Dixon będzie podążał śladami Daryla Dixona i Carol Peletier, którzy kontynuują podróż, aby w jakiś sposób powrócić do domu i do tych, których kochają. Gdy starają się odnaleźć drogę powrotną, coraz bardziej oddalają się od celu, podążając ścieżką, która prowadzi ich przez odległe krainy o ciągle zmieniających się i nieznanych warunkach, gdzie są świadkami różnych skutków apokalipsy szwendaczy.

W głównej obsadzie 3. sezonu są również Stephen Merchant, Eduardo Noriega, Óscar Jaenada i Alexandra Masangkay. Ponadto w powracających rolach zobaczymy Candelę Saitta i Hugo Arbuésa.

