Top Gun: Maverick pokonuje Czarną Panterę. Na ten rekord box office czekali fani

fot. youtube.com/Paramount Pictures

Top Gun: Maverick zebrał już w Ameryce Północnej 701 mln dolarów. Oznacza to, że największy hit 2022 roku stał się piątym najbardziej kasowym filmem w historii na rynku amerykańskim. Przebił on Czarną Panterę, która ma na koncie 700,4 mln dolarów.

Box office - TOP 5

Top Gun: Maverick raczej nie ma szans wejść na czwarte miejsce, na którym jest obecnie Avatar z wynikiem 760 mln dolarów. Po pierwsze - po 15 tygodniach w kinach taka kwota wydaje się już nierealna. Po drugie, Avatar we wrześniu 2022 roku powraca do kin i na pewno znacznie swój wynik powiększy. Na kolejnych lokatach są Spider-Man: Bez drogi do domu, Avengers: Koniec gry oraz Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy.

Poza Ameryką Północna hit Toma Cruise'a zebrał 740 mln dolarów. Sumując, na koncie ma 1 mld 440 mln dolarów przy budżecie 170 mln dolarów. Jako że film jest dostępny na PVOD (wypożyczanie filmu na 48 godzin za określoną kwotę) te dodatkowe zarobki też zwiększają zyski producentów.

Jako że Top Gun: Maverick to film Paramountu raczej nie ma co spodziewać się go w którejś z popularnych platform streamingowych. Jak informowaliśmy 5 września na początku 2023 roku pojawi się platforma SkyShowtime i najpewniej film będzie tam dostępny.