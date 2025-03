Kluczowe wydarzenie Star Wars w Andorze. Twórca zapowiada potęgę i okrucieństwo Imperium!

fot. materiały prasowe

Masakra na Ghormanie została wymyślona jeszcze w starym kanonie Star Wars, a potem przeniesiona do nowego. Jest to jedno z kluczowych wydarzeń w budowaniu Rebelii i konflikcie z Imperium, które na tej planecie postawiło sprawę jasno i dało o jeden krok za daleko. Wiemy, że Imperium bezwzględnie zabiło tysiące pokojowo protestujących istot, ale nigdy wcześniej w Gwiezdnych Wojnach nie opisano szczegółowo tego wydarzenia z perspektywy uczestników. Gwiezdne Wojny: Andor to zmieni.

Masakra na Ghormanie w Gwiezdnych Wojnach – kluczowe wydarzenie w serialu Andor

Tony Gilroy, twórca, współscenarzysta i showrunner serialu Gwiezdne Wojny: Andor, w rozmowie z Colliderem zapowiedział drugi i ostatni sezon tej produkcji. Masakra na Ghormanie ma mieć rozmach, kluczowe znaczenie dla wydarzeń w galaktyce oraz emocjonalną głębię, która zaskoczy widzów. Przyznaje w rozmowie, że choć jest to wydarzenie kanoniczne, nigdy w szczegółach nie zostało opisane, więc miał dużo swobody w tym, by pokazać, jak to przebiegało. Sugeruje też pokazanie go z różnych perspektyw, więc najpewniej zobaczymy też wersję przedstawicieli Imperium podejmujących decyzje o masakrze.

- Była to szansa, by zbudować to wydarzenie w znaczący sposób. To bardzo ważna część serialu, która robi wiele kluczowych rzeczy pod kątem fabularnym. Szczerze mówiąc, była również droga do budowy, więc chcieliśmy to wykorzystać tak bardzo, jak to było możliwe, więc pokazujemy je na przestrzeni pięciu odcinków. Jestem pewny, że głęboko myśląca i pełna pasji społeczność fanów Star Wars doceni to, jak wyklarowaliśmy tę historię.

Dodaje w rozmowie, że pojawi się w serialu wiele ważnych kanonicznych wydarzeń, jak opuszczenie senatu przez Mon Mothmę, która to zrobi po tym, jak otwarcie zrzuciła winę za masakrę na barki Imperatora Palpatine'a. A także zobaczymy budowę bazy Rebelii na Yavinie i pierwsze kroki skierowane w stronę odkrycia śladów Gwiazdy Śmierci. To wszystko zdaniem Gilroya ma doprowadzić do kanonicznego początku Łotra 1.

Droid K-2SO w Andorze – kiedy się pojawi?

Popularny droid K2, który w Łotrze 1 jest kompanem Andora, zadebiutuje w drugim sezonie. Gilroy przyznaje, że brak tej postaci w pierwszym sezonie zdenerwował wiele osób i ta decyzja okazała się kontrowersyjna. Ma świadomość, że w związku z tym presja oczekiwań na poznanie się K2 z Cassianem Andorem jest duża. Nie określił w którym dokładnie odcinku się pojawi, ale spekuluje się, że dość szybko.

- To oznacza, że muszę dostarczyć idealne pierwsze spotkanie, więc zobaczymy, jak to się potoczy. Jesteśmy zadowoleni z tego, co przygotowaliśmy.

Zapowiada też emocjonalne uderzenie, które zaskoczy widzów.

- Cassian jest kimś w rodzaju Jezusa Star Wars; jest taką mesjanistyczną postacią, która znajduje się w centrum wydarzeń. Znam jego historię i ma ona wiele złożonych elementów. Zaskakujące i szokujące dla widzów będzie emocjonalne uderzenie, które pojawi się dzięki stratom wśród ludzi i triumfowi osób wokół niego.

Kiedy premiera 2. sezonu Andor na Disney+?

Premiera Andor sezon 2 została zaplanowana na 22 kwietnia 2025 roku na Disney+. Fani dostaną trzy pierwsze odcinki na start, a kolejne będą publikowane w blokach po trzy epizody.