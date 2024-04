Transformers One - premiera zwiastuna... w kosmosie? Chris Hemsworth i Brian Tyree Henry zapraszają na wyjątkowe wydarzenie

fot. Bay Films // Di Bonaventura Pictures // Hasbro Entertainment

Film Transformers One przedstawi historię o tym, jak Optimus Prime i Megatron z towarzyszy broni przekształcają się we wrogów na planecie Cybertron, czyli domu Autobotów oraz Decepticonów.

Transformers One - wyjątkowa premiera zwiastuna

Paramount Pictures ogłosiło, że pierwszy zwiastun animacji Transformers One zadebiutuje, jak żaden inny do tej pory, bo nastąpi to... w kosmosie. Premiera jest zaplanowana na 18 kwietnia, gdy zostanie wystrzelony statek kosmiczny o godzinie 6 rano czasu pacyficznego (w Polsce będzie to godz. 15). Podczas transmisji na żywo z podróży, rozpocznie się odliczanie do emisji zwiastuna. Zostanie on zaprezentowany po godzinie lotu, gdy statek osiągnie wysokość 38 km nad Ziemią. Zapowiedź filmu poprzedzi jeszcze wprowadzenie, w którym wystąpiły gwiazdy animacji: Chris Hemsworth i Brian Tyree Henry.

Wydarzenie będzie transmitowane w mediach społecznościowych na kontach poświęconych Transformers oraz na kanale Paramount Pictures w serwisie YouTube. Transmisja będzie też dostępna na Instagramie Chrisa Hemswortha.

Zobaczcie poniżej, jak Chris Hemsworth i Brian Tyree Henry, którzy podkładają głosy Optimusowi Prime oraz Megatronowi, zapraszają na to wydarzenie:

W obsadzie głosowej znaleźli się również Laurence Fishburn, John Hamm, Keegan-Michael Key oraz Scarlett Johansson.

Transformers One trafi do kin 13 września 2024 roku.