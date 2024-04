Transformers One - Optimus Prime i Megatron przyjaciółmi? Opis i data premiery zwiastuna filmu

fot. Bay Films // Di Bonaventura Pictures // Hasbro Entertainment

Film Transformers One przedstawi genezę planety Cybertron, czyli domu Autobotów oraz Decepticonów. Według doniesień animacja skupi się na relacji pomiędzy Optimusem Prime i Megatronem.

W obsadzie głosowej znaleźli się Laurence Fishburn, John Hamm, Keegan-Michael Key oraz Chris Hemsworth. Ten ostatni zastąpił Petera Cullena w roli Optimusa Prime'a. Ponadto w filmie Scarlett Johansson podłoży głos postaci, która nazywa się Elita. Podczas Cinema Con aktorka powiedziała, że jest niesamowicie dumna z pracy, jaką wykonali przy Transformers One. Z kolei Brian Tyree Henry, który dubbinguje Megatron dodał:

To historia o tym, jak Optimus Prime i Megatron z towarzyszy broni przekształcają się we wrogów - nie przypomina to niczego, co widzieliście do tej pory.

Transformers One - opis zwiastuna

Podczas Cinema Con był również obecny szef serwisu ComicBook.com, Brandon Davis, który miał okazję zobaczyć nowy materiał promocyjny z nadchodzącego filmu. Powiedział, że to animacja 3D, która przedstawia Optimusa i Megatrona, którzy razem spędzających czas na swojej rodzinnej planecie jako przyjaciele. Powierzchnia planety wzbudza w nich ciekawość, ale Megatron sugeruje, że jest tam zbyt niebezpiecznie. I tak tam trafiają i wtedy rozpętuje się chaos, ale jeszcze przed zobaczeniem Cybertronu. Transformersi ulepszają się, a Optimus chce pokazać światu, że są czymś więcej, niż na pierwszy rzut oka. Mają teraz możliwość transformacji i próbują to zrobić w dżungli, gdzie trudno jest im nauczyć się korzystać ze swoich umiejętności. Potem walczą z obcymi, a inne roboty i statki biorą udział w gorączkowych, kinowych bitwach. Film ma lekki ton i epicki rozmach.

Nowy zwiastun Transformers One trafi do sieci 18 kwietnia. Na razie zaprezentowano tylko nowe logo animacji, które możecie zobaczyć poniżej.

Transformers One trafi do kin 13 września 2024 roku.