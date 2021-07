Transformers: Wojna o Cybertron: Królestwo - zwiastun ostatniej części animowanej trylogii

fot. screen ze zwiastuna

Transformers: Wojna o Cybertron: Królestwo to nadchodząca, trzecia cześć animowanej trylogii osadzonej w świecie transformers. Netflix opublikował właśnie zwiastun produkcji. Jak czytamy w opisie ostatniej odsłony z serii anime, szaleńczy wyścig w poszukiwaniu Wszechiskry dobiega końca na tajemniczej planecie, zaś przyszłość szturmem podbija teraźniejszość.

W tej części Autoboty muszą zawrzeć sojusz z Maksimalami po to, by odnaleźć zaginioną Wszechiskrę, zanim zrobią to współpracujące ze sobą Decepticony i Predacony. Ich misja nie należy do najłatwiejszych. Predacony posiadają bowiem Złoty Dysk. Dzięki temu tajemniczemu artefaktowi Megatron jest potężniejszy niż Optimus Prime. W produkcji Transformers: Wojna o Cybertron: Królestwo dowiemy się, kto zwycięży w ostatecznym starciu, które zdecyduje o dalszych losach Cybertronu.



Za produkcję dopowiada Netflix i Hasbro we współpracy z Rooster Teeth.

Poniżej znajdziecie zwiastun Transformers: Wojna o Cybertron: Królestwo.



Transformers: Wojna o Cybertron: Królestwo - zwiastun

Transformers: Wojna o Cybertron: Królestwo - premiera serialu już 29 lipca na platformie Netflix.