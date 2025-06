„Szybcy i wściekli” nabiera nowego znaczenia. Universal buduje szaloną kolejkę

Universal Studios Hollywood

Reklama

Universal Studios Hollywood buduje kolejkę Fast & Furious: Hollywood Drift, inspirowaną głośną serią Szybcy i wściekli. Będzie to pierwszy w historii parku super szybki rollercoaster na świeżym powietrzu, który osiągnie prędkość około 115 kilometrów na godzinę. Pojawiły się pierwsze nagrania i zdjęcia z budowy, dzięki którym możemy przyjrzeć się tej wyjątkowej atrakcji.

Universal buduje szaloną kolejkę z Szybkich i wściekłych

Wygląda na to, że twórcy wykorzystają topografię parku i strome ukształtowanie terenu, by kolejka mogła dobrze się rozpędzić, a fani poczuli się jak bohaterowie Szybkich i wściekłych. Start przejażdżki będzie znajdować się naprzeciwko wejścia do The Wizarding World of Harry Potter. Wiemy także, że wagony – a właściwie „samochody” – będą robić obrót o 360 stopni. Gdy będzie jechać w dół, w pewnym momencie pasażerowie znajdą się nad atrakcją z Parku Jurajskiego. Osoby stojące w kolejce do rollercoasteru będą czekać w magazynie, który ma przypominać garaże z filmów. Universal Hollywood w trakcie pokazu dla mediów pokazało też jeden z czterech pojazdów, które będą wzorowane na samochodach z franczyzy Szybcy i wściekli – dokładnie chodzi o Dodge Charger z 1970 roku, który był własnością Doma Toretto.

Fast & Furious: Hollywood Drift Zobacz więcej Reklama

Premiera atrakcji jest zaplanowana na 2026 rok. Będzie to najszybsza kolejka w ofercie Universal Destinations & Experiences – i ich największa w Los Angeles. Dajcie znać, jak Wam się podoba ten pomysł.