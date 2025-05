Algorytm Emmy Stone oszalał przez tę rolę. Naprawdę się bała

Fot. Materiały prasowe

W nowym filmie Ariego Astera, Eddington, Emma Stone wciela się w Louise, żonę szeryfa Joe Crossa (Joaquin Phoenix), która wkręca się w teorie spiskowe. Podczas konferencji prasowej na festiwalu filmowym w Cannes aktorka została zapytana o proces przygotowań do swojej roli. Odpowiadając na pytanie, ujawniła, w jak przerażający sposób zmienił się jej algorytm podsuwający treści w mediach społecznościowych.

- Gdy zaczynasz to googlować, zaczynasz widzieć więcej i więcej rzeczy. To naprawdę królicza nora. Niestety wciąż zasypuje mnie tym szalonym g***em.



Eddington - Pedro Pascal o politycznym charakterze filmu

Oprócz Emmy Stone, na ekranie pojawia się również Pedro Pascal jako burmistrz miasta, Ted Garcia. Aktor został zapytany o to, jak polityka zaprezentowana w Eddingtonie odnosi się do rządów Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych. W odpowiedzi przyznał, że to dość onieśmielające pytanie.

- Nie jestem wystarczająco poinformowany. Chcę, by ludzie byli bezpieczni i chronieni. Bardzo chciałbym znaleźć się po właściwej stronie historii.

Pascal zwrócił również uwagę na to, jak izolacja w trakcie pandemii doprowadziła do rozpadu społeczeństwa. Jego zdaniem właśnie na tym koncentruje się film Ariego Astera.

