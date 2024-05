Polska lat 90. w zwiastunie Treasure. Zbigniew Zamachowski zagrał u boku Leny Dunham

fot. Bleecker Street

Wytwórnia Bleecker Street zaprezentowała zwiastun filmu Treasure, którego akcja rozgrywa się w Polsce lat 90. ubiegłego wieku. Produkcja miała swoją premierę na tegorocznym Berlinale, gdzie została chłodno przyjęta przez recenzentów i na Rotten Tomatoes może pochwalić się tylko 36% pozytywnymi ocenami z dotychczasowych 11 opinii. W głównych rolach zagrali Lena Dunham, Stephen Fry i Zbigniew Zamachowski.

Treasure – zwiastun i plakat

Treasure – o czym jest?

Historia została oparta na powieści Too Many Men autorstwa Lily Brett wydanej w 1999 roku. Główną bohaterką jest Ruth (Dunham), amerykańska dziennikarka muzyczna, która przyjeżdża do Polski do swojego ojca Edka (Fry), który jest jednym z ocalałych z Holokaustu. Kobieta pragnie zrozumieć przeszłość swojej rodziny i odwiedzić miejsca pamięci o ofiarach nazistowskich zbrodni. Edek nie chce ponownie przeżywać swojej traumy i sabotuje podróż, tworząc niezamierzenie zabawne sytuacje po drodze.

Reżyserką Treasure jest Julia von Heinz, która wcześniej nakręciła A jutro cały świat. W obsadzie znaleźli się również Petra Zieser, Robert Besta, Oliver Ewy, David Krzysteczko, Monika Obmalko, Dennis Papst, Anya Leonhard oraz Yuval Gal Cohen.

Treasure – premierę w amerykańskich kinach wyznaczono na 14 czerwca. Nie wiadomo, czy film trafi również na polskie ekrany.