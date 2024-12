Kultowy wróg Dextera Morgana z własnym serialem. Nowe informacje

fot. materiały prasowe

Jak donosi Deadline, powstanie nowy serial w świecie Dextera Morgana, opowiadający o młodości Trójkowego Zabójcy. W 2023 roku spekulowano, że takie plany mogą być rozważane, ale teraz – według dziennikarzy Deadline – prace nad projektem są już w toku na amerykańskiej platformie Paramount+ with Showtime. Serial będzie prequelem, skupiającym się na przeszłości bohatera, którego w oryginalnym Dexterze grał John Lithgow.

Nowy serial o Trójkowym Zabójcy

Współtwórcami prequela są Clyde Phillips (odpowiedzialny za Dextera i Dexter: Grzech pierworodny) oraz Scott Reynolds (wieloletni scenarzysta Dextera). Prace nad projektem ruszyły wiosną, a scenariusze są już gotowe. Choć wcześniej sugerowano w mediach, że serial może nie powstać, Deadline zdementował te doniesienia. Sam Clyde Phillips potwierdził podczas promocji Grzechu pierworodnego, że produkcja jest w planach.

Konwencja prequela ma być zbliżona do tej znanej z Grzechu pierworodnego. W tamtym serialu narratorem i wewnętrznym głosem Dextera był Michael C. Hall, czyli odtwórca dorosłej wersji postaci. W nowym serialu tę funkcję ma pełnić John Lithgow, który zgodził się powrócić do roli Trójkowego Zabójcy.

Phillips zaznacza jednak, że prace nad prequelem będą musiały chwilowo poczekać. Aktualnie twórcy są zaangażowani w produkcję Dexter: Resurrection, której zdjęcia ruszą w styczniu 2025 roku. Premiera tego serialu jest planowana na czerwiec 2025 roku.

Sukces Grzechu pierworodnego

Decyzja o realizacji prequela w dużej mierze zależy od wyników oglądalności Grzechu pierworodnego, który jest kluczowy dla przyszłości uniwersum Dextera. Jak na razie oglądalność jest obiecująca – premiera serialu pobiła rekord popularności w historii produkcji Showtime.

Przypomnijmy, że Dexter: Grzech pierworodny zadebiutuje w Polsce w styczniu 2025 roku na platformie SkyShowtime.