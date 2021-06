Aplikacja TVP Sport dostępna na telewizorach Samsunga. Pozwoli obejrzeć mecze EURO 2020

Źródło: TVP Sport

Do niedawna z potencjału aplikacji TVP Sport mogli korzystać wyłącznie użytkownicy telewizorów pracujących pod kontrolą systemów operacyjnych webOS oraz Android TV. Na początku rozgrywek EURO 2020 do tego grona dołączyły urządzenia kontrolowane przez system Tizen autorstwa Samsunga. Tym samym zasięg aplikacji drastycznie się zwiększył, gdyż według badania przeprowadzonego przez analityków z firmy VideoTrack Wavemaker w październiku 2020 roku aż 42% polskich telewizorów podłączonych do sieci pochodzi od tego koreańskiego producenta.

Za pośrednictwem TVP Sport obejrzymy wszystkie transmisje z ramówki kanału TVP Sport w tym m.in. mecze EURO 2020 oraz Copa América. Warto zauważyć, że to od kibica będzie zależeć, w jakiej wersji obejrzy poszczególne spotkania. Do wyboru mamy transmisję telewizyjną ze studiem, transmisję z dźwiękami stadionowymi oraz transmisję realizowaną za pośrednictwem kamer 180 stopni. Oprócz tego nadawca odda nam do dyspozycji cztery wersje ścieżki audio: z komentarzem w języku angielskim bądź polskim, z audiodeskrypcją bądź wersję pozbawioną komentarza.

Aplikacja pozwoli także obejrzeć retransmisje rozegranych meczów, materiał pokazujący wszystkie bramki zdobyte w danym spotkaniu oraz skróty poszczególnych spotkań. Ponadto TVP Sport przyciągnie do siebie również miłośników innych dyscyplin w tym m.in. siatkówki, hokeja, boksu czy zawodów lekkoatletycznych.

Dzięki dodaniu Tizena do listy wspieranych systemów operacyjnych TVP Sport dostępne jest obecnie na telewizorach takich firm jak LG, TCL, Toshiba, Philips, Samsung czy Sony oraz przystawkach telewizyjnych Xiaomi Mi Box oraz NVIDIA Shield.