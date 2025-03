UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel/Disney+

David Boyd wyreżyserował czwarty i piąty odcinek serialu Daredevil: Born Again. W rozmowie z TV Line potwierdził, że w produkcji złoczyńca o pseudonimie Muse porywa i pozbywa się ludzi, wysysając z nich krew i malując murale na terenie całego Nowego Jorku. Z kolei showrunner Dario Scardapane dodał, że antagonista może odegrać ważną rolę nie tylko w 1. sezonie, ale również później.

Muse wróci w kolejnych sezonach Daredevila?

Nazywam Muse'a stresorem w tej historii, ponieważ w bitwie pomiędzy Wilsonem Fiskiem a Mattem Murdockiem powoduje efekt domina. Sprawia problemy Fiskowi. Sprawia problemy Murdockowi. Jego działania, z braku lepszego określenia, mają w tej historii dość szokujące konsekwencje. I nie kończą się w tym miejscu, tylko przeniosą się do 2. sezonu. To najlepszy sposób, w jaki mogę to teraz ująć.

Ze słów Scardapane'a wynika, że Muse będzie problemem jeszcze co najmniej w 2. sezonie. Jeśli nie osobiście, to przez konsekwencje tego, co zrobił.

Powstanie 2. sezon Daredevila

Daredevil: Born Again jest emitowany w każdą środę na platformie Disney+. Na razie wyszły cztery odcinki. Najnowszą recenzję przeczytacie tutaj. Udzielono również już zielone światło na 2. sezon, którego premiera jest zaplanowana na 2026 rok. ma składać się z ośmiu odcinków.