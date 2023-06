Twitter zrywa umowę z Google Cloud?

Britta Pedersen/New York Times

Jeszcze w 2018, czyli długo przed przejęciem przez multimiliardera, Twitter zawarł umowę o wartości 1 miliarda dolarów z Google, zabezpieczając niektóre ze swoich usług na serwerach Google Cloud. Platformer poinformował, że Twitter niedawno odrzucił płatność na rzecz giganta wyszukiwania przed datą odnowienia umowy 30 czerwca. Podobno Twitter stara się przenieść jak najwięcej usług z architektury Google przed wygaśnięciem umowy, ale podobno akcja jest „opóźniona”, potencjalnie zagrażając niektórym narzędziom, takim jak kupione w 2018 w celu zwiększenia skuteczności moderacji Smyte, które w efekcie może zostać odłączone.

Platformer przewiduje, że jeśli Twitterowi nie uda się przenieść na własne serwery przed końcem miesiąca, to odcięcie od Google Cloud znacznie osłabiłoby zdolność firmy do zwalczania spamu i treści wykorzystujących seksualnie dzieci (CSAM). Ostatnio Smyte było już podobno pod dużą presją, częściowo z powodu znacznego zmniejszenia liczby pracowników Twittera przez Elona Muska. Mówi się, że w grudniu Musk zapytał zespół ds. zaufania i bezpieczeństwa Twittera o to, dlaczego zautomatyzowany system nie wykrył użytkownika Twitter Blue, który podszywał się pod niego w celu promowania oszustwa kryptowalutowego. Zespół poinformował Muska, że system doświadczał codziennych awarii i był niestabilny przez tydzień.

Ta niestabilność stała się zresztą cechą charakterystyczną Twittera 2.0 pod rządami Elona Muska. W lutym kilka głównych funkcji platformy doznało wielu awarii. Niedawno Ron DeSantis, gubernator Florydy, miał trudności z ogłoszeniem swojej kandydatury na republikańską nominację prezydencką, gdy Twitter Spaces nie mógł pomieścić fali osób chętnych do oglądania transmisji. Jeśli Twitter rzeczywiście planuje nie wywiązać się z warunków współpracy z Google, nie byłby to pierwszy raz, kiedy nie dotrzymuje warunków umowy. Pod koniec ubiegłego roku California Property Trust, właściciel budynku, w którym znajduje się siedziba Twittera, wszczął postępowanie sądowe przeciwko firmie Elona Muska za niepłacenie czynszu.