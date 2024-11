Już wiadomo, kto poprowadzi 97. rozdanie Oscarów! Nie będzie to Hugh Jackman ani Ryan Reynolds

fot. materiały prasowe

W ciągu ostatnich tygodni pojawiło się wiele spekulacji na temat tego, kto mógłby poprowadzić kolejną, 97. już galę rozdania Oscarów. Media mówiły o tym, iż Akademia była zainteresowana zatrudnieniem do tej roli Ryana Reynoldsa i Hugh Jackmana, którzy są na fali popularności z powodu tegorocznego hitu jakim był Deadpool & Wolverine. Wspominano także o Jimmym Kimmelu, który już kilkukrotnie prowadził to wydarzenie w ciągu ostatniej dekady. Pojawiało się wiele nazwisk, ale ostatecznie zaszczyt poprowadzenia uroczystości przypadł komuś, kogo nikt się nie spodziewał.

Wiadomo, kto poprowadzi 97. rozdanie Oscarów!

Deadline informuje, że oficjalnie 97. rozdanie Nagród Akademii Filmowej poprowadzi Conan O'Brien. Komik, scenarzysta, zwycięzca nagrody Emmy i prowadzący programu telewizyjnego zadebiutuje tym samym w roli prowadzącego to wydarzenie. CEO Akademii, Bill Kramer oraz prezydent Akademii, Janet Yang, wypowiedzieli się w tej sprawie:

Jesteśmy podekscytowani i zaszczyceni tym, aby nieporównywalny Conan O'Brien poprowadził Oscary w tym roku. Jest on idealną osobą do poprowadzenia tej ogólnoświatowej celebracji filmu. Jego świetne poczucie humoru, miłość do kina i doświadczenie z telewizją na żywo zdecydowanie w tym pomogą. Jego nieprawdopodobna zdolność nawiązywania kontaktu z publicznością pozwoli na to, co Oscary robią najlepiej - uhonoruje spektakularne filmy i filmowców tego roku.

