Sydney Sweeney jest gruba i brzydka? Aktorka odpowiada hejterom filmikiem z treningami do roli

Do sieci trafiły zdjęcia paparazzi, na których Sydney Sweeney jest w bikini. Są to surowe zdjęcia bez filtrów i obróbki. W mediach społecznościowych szybko pojawiły się setki nieprzychylnych komentarzy: „gruba”, „brzydka”; „kobieta w takim wieku nie powinna mieć fałd na brzuchu”, „średnie ciało”, „czy jest w ciąży?” i inne podobne wypowiedzi.

Sidney Sweeney kontra hejterzy

Co na to aktorka? Odpowiedziała filmikiem, który rozpoczyna się od zbioru tych komentarzy, a następnie pokazuje różne ujęcia z jej intensywnych treningów przygotowujących ją do roli Christy Martin – słynnej bokserki z lat 90. Aktorka musiała nabrać masy mięśniowej, by dobrze oddać na ekranie tę postać. Za kamerą stoi ceniony reżyser David Michôd.

Aktorka jest w trakcie pracy nad filmem biograficznym, a zdjęcia paparazzi wykonano w jej dzień wolny. Tak Sydney Sweeney odniosła się do hejtu na Instagram Stories:

A to są zdjęcia, które komentowali:

Kim była Christy Martin?

Christy Martin była jedną z najbardziej znanych bokserów lat 90., obdarzoną naturalnym talentem. Jej życie zmieniło się w 1989 roku, gdy poznała Jima Martina – swojego menadżera i przyszłego męża. Przełamywała granice, przyczyniając się do wejścia kobiecego boksu do mainstreamu. Była pierwszą kobietą, która podpisała kontrakt z legendarnym promotorem Donem Kingiem. Dzięki swojej wytrwałości i charyzmie na ringu zdobyła światową popularność oraz tytuł mistrzyni świata w kategorii półśredniej.

Poza ringiem zmagała się z osobistymi demonami, toksycznymi relacjami oraz brutalną próbą zamachu na swoje życie.

Sydney Sweeney jako Christy Martin - zdjęcia z planu

Tak prezentuje się aktorka. Sama Sweeney opublikowała fotki z planu w październiku 2024 roku.

Producenci filmu określają ten projekt jako „żeńska wersja Rocky'ego”. Dla Sydney Sweeney to wymarzona rola, ponieważ od 12. roku życia trenuje boks i MMA, a praca nad filmem pozwala jej wrócić na ring.

Data premiery nie jest jeszcze znana.