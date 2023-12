Two for The Money – Daniel Craig i Charlize Theron gwiazdami nowego filmu Apple’a. Za sterami reżyser Szybkich i wściekłych

fot. imdb.com

Two for the Money to najnowszy thriller, w którym wystąpią Charlize Theron i Daniel Craig w głównych rolach. Film został wyreżyserowany przez Justina Lina, który nakręcił pięć części Szybkich i wściekłych. Filmowiec rozstał się z serią w trakcie kręcenia dziesiątej odsłony, który został zastąpiony przez Louisa Leterriera. Produkcja została kupiona przez Apple Original Films i trafi na platformę Apple TV+.

Two for The Money - Justin Lin powraca z nowym filmem

Historia opowiada o złodziejach kariery, których związek łączą trzy duże, niezwiązane ze sobą prace.

Za produkcję odpowiada Charlize Theron z Denver & Delilah, Justin Lin z Perfect Storm oraz Jeff Kirschebaum i Joe Roth z RK Films.

Scenariusz do Two for The Money napisał Dan Mazeau, z którym Justin Lin współpracował już przy Szybkich i wściekłych 10. Mazeau odpowiada również za scenariusz do Gniewu tytanów i Damy, czyli nadchodzącego filmu z Millie Bobby Brown.

Justin Lin pracuje także nad niezależnym filmem The Last Days of John Allen Chau. Scenariusz do tej produkcji napisał Ben Ripley.