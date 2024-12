Ulica Sezamkowa poszła na sprzedaż. Max rezygnuje z umowy

materiały prasowe

Jak podał portal The Hollywood Reporter, Ulica Sezamkowa poszukuje nowego domu. Warner Bros. Discovery nie przedłużyło umowy na nowe odcinki z Maxem. Platforma streamingowa posiada jeszcze licencję do odcinków do 2027 roku, ale nadchodzący 55. sezon będzie ostatnim, który tam zadebiutuje. Rzecznik prasowy Max tłumaczy, że decyzja jest spowodowana zmianami w treściach oferowanych przez platformę. Zamierza bowiem rezygnować z contentu skierowanego wyłącznie do dzieci. Teraz streamer skupia się przede wszystkim na produkcjach familijnych oraz tytułach dla dorosłych.

Co dalej z Ulicą Sezamkową?

Od 1970 roku Ulica Sezamkowa była emitowana na PBS, ale w 2015 doszło do podpisania umowy z Warnerem, co było kluczowe dla przetrwania serialu. Już w tamtych czasach nawyki dzieci uległy zmianie - zamiast oglądania bajek na stacjach telewizyjnych, rodzice częściej puszczali swoim pociechom produkcje na VOD.

Dlatego obecnie Sesame Workshop bada nowe opcje dystrybucji serialu, który najpewniej trafi na inną platformę streamingową. Pozostaje pytanie, czy tytuł zostanie nabyty przez Netflixa, Apple'a, Amazona czy jeszcze inną firmę.

Aktualnie trwają prace nad 56. sezonem, który zadebiutuje w 2025 roku. Już wcześniej ogłoszono, że zostanie on "przeprojektowany" i będzie bardziej skupiony na narracji.