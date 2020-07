Ultraman - Netflix prezentuje pierwszy teaser 2. sezonu. Jest nowa postać

fot. screen z YouTube

Ultraman to anime, którego bohaterem jest Shinjiro Hayata, syn oryginalnego Ultramana. Odkrywa on superbohaterską tajemnicę ojca, przywdziewa strój i postanawia walczyć z przeciwnikami, którzy atakują Ziemię. Od czasu ogłoszenia w 2019 roku, że popularna seria została przedłużona o kolejny sezon platforma Netflix nie informowała mediów o postępie prac nad anime, ani o przypuszczalnej dacie premiery. W końcu jednak przerwała milczenie.

Pierwszy teaser wyjawia, że w 2. sezonie anime Netflixa zadebiutuje nowa postać - Ultraman Taro (czasem nazywany Ultraman No. 6). Głosu użyczy mu Tatsuhisa Suzuki (Ban z The Seven Deadly Sins).

Ultraman - teaser 2. sezonu

Anime Ultraman jest oparte na mandze Eiichi Shimizu i Tomohiro Shiguchi. Pracą nad animacją zajmują się Tsuburaya Productions, Production I.G. i SOLA Digital Arts.

Oto plakat promujący nowy sezon Ultraman:

fot. materiały prasowe

Netflix nie podał daty premiery 2. sezonu Ultraman. Pierwszy sezon dostępny jest na platformie i składa się z 13. odcinków.