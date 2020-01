Uncharted w miejsce Masters of the Universe w kalendarzu premier Sony

Masters of the Universe zostało usunięte przez Sony z kalendarza premier na rok 2021. Fani poczekają zatem na powrót do tajemniczej Eternii i nowych przygód He-Mana. Pierwotnie zaplanowano, że film zadebiutuje 5 marca 2021 roku, ale studio Sony zdecydowało się na razie usunąć film z harmonogramu. W miejsce tej produkcji zaplanowano premierę filmowej adaptacji gry Uncharted.

Projekt Masters of the Universe jest w planach od wielu lat. Wygląda na to, że całość znowu napotkała problemy. W głównej roli miał wystąpić Noah Centineo. Na razie brak szczegółów odnośnie kulis. Media spekulują, że być może Sony chce całkowicie zrezygnować z projektu i zostanie on przejęty przez Netflixa. Z kolei przesunięcie daty premiery Uncharted wiąże się z kolejną rezygnacją reżysera z projektu, tym razem Travisa Knighta. Wciąż szukany jest następca. w głównej roli wystąpi Tom Holland.