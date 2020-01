Final Fantasy 7, The Last of Us: Part II i Ghost of Tsushima. Sony przedstawia nadchodzące hity

Premiera PlayStation 5 już w tym roku, ale Sony zamierza zakończyć obecną generację konsol w naprawdę świetnym stylu. W nadchodzących miesiącach czekają nas debiuty kilku naprawdę świetnie zapowiadających się i wyczekiwanych przez graczy produkcji. To właśnie na takich tytułach skupia się nowy spot japońskiej firmy, w którym promowane są Final Fantasy 7: Remake, The Last of Us: Part II oraz Ghost of Tsushima.

Wszystkie te trzy tytuły mają zadebiutować wkrótce. Premiera Final Fantasy 7: Remake już 10 kwietnia, w The Last of Us: Part II zagramy 29 maja, a Ghost of Tsushima ma trafić na sklepowe półki tego lata. W przypadku dwóch pierwszych gier raczej nie powinniśmy spodziewać się dalszych opóźnień, bo daty premier obu już wcześniej zostały przesunięte na późniejszy termin. Oczywiście jednak, niczego nie da się całkowicie wykluczyć. Nowa gra od studia Sucker Punch Productions nie ma zaś ustalonego konkretnego dnia, ani nawet miesiąca debiutu - na takie informacje musimy jeszcze poczekać.