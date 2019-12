Untitled Goose Game trafi na PS4, XONE i do Xbox Game Pass

Untitled Goose Game to popularna gra niezależna, w której gracze wcielają się w tytułową gęś i starają się uprzykrzyć życie mieszkańców niewielkiego miasteczka. Tytuł ten w pierwszej kolejności zadebiutował na PC oraz Nintendo Switch, ale już 17 grudnia trafi na kolejne platformy: konsole PlayStation 4 i Xbox One.

W szczególnie dobrej sytuacji będą posiadacze konsol Microsoftu, bo Untitled Goose Game będzie dostępne w ramach Xbox Game Pass, czyli abonamentu umożliwiającego dostęp do ponad setki gier za 40 zł miesięcznie. Nie ujawniono, kiedy gra trafi do cyfrowej biblioteki dostępnej w ramach subskrypcji ale można założyć, że stanie się to również 17 grudnia.

we're adding Untitled Goose Game next week — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) 10 grudnia 2019