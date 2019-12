Remake Resident Evil 3 wygląda fenomenalnie. Zobacz screeny

Wczorajsza zapowiedź i ujawnienie gry Resident Evil 3 w końcu potwierdziła plotki, jakie od dłuższego czasu krążyły w sieci. Nowa-stara odsłona serii zadebiutuje w przyszłym roku na obecnej generacji konsol oraz komputerach PC. Tymczasem Capcom udostępnił kilka grafik przedstawiających głównych bohaterów oraz miejsce akcji nadchodzącego survival-horroru.

Fani, po zapowiedzi gry, zwrócili uwagę na wygląd Jill. Sądząc po opiniach w sieci, niespecjalnie przypadł on im do gustu. Klasyczny wizerunek bohaterów, który zapamiętaliśmy z oryginału również dostępny będzie w grze - póki co jedynie dla osób, które zdecydują się na zakup tej produkcji w przedsprzedaży.

RE3 Remake

W remake Resident Evil 3 zagramy 3 kwietnia 2020 roku na PC, PlayStation 4 i Xboksie One.