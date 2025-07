Co dalej z nowym wielkim złoczyńcą MCU? Feige nie pozostawia wątpliwości

Marvel

W serialu Ironheart do MCU ostatecznie został wprowadzony bodaj najbardziej wyczekiwany - a przynajmniej przez ostatnie 4 lata - komiksowy złoczyńca, Mefisto, w którego rolę wciela się Sacha Baron Cohen. Teraz szef Marvel Studios, Kevin Feige, jednoznacznie wypowiedział się na temat tego, czy postać tę zobaczymy w kolejnych projektach. Rzucił on także nowe światło na popularną swego czasu wśród fanów kwestię, czy antagonista w ogóle miał pojawić się w produkcji WandaVision.

Tak całą sprawę komentuje Feige:

On nigdy nie był częścią WandaVision. Rozmawialiśmy już o tym. Mówiłem o tym ja, Matt Shakman, Jack Schaefer. Nigdy nie mieliśmy go w planach w kontekście tego serialu. Ale entuzjazm, z jakim teorie na jego temat powstawały, był zdecydowanie przyjemny. I to kolejna postać, którą przed stworzeniem MCU trudno byłoby pokazać. To diabeł. Jak zagrać taką postać? Która w dodatku kształtuje przyszłe wydarzenia? Był istotną częścią historii Thanosa w komiksach. Więc teraz, kiedy już tu jest, potencjał jest oczywisty.

Dopytywany o to, czy Mefisto jeszcze pojawi się w MCU, Feige odpowiedział krótkim: "Tak".

Amerykańskie portale popkulturowe spekulują na temat tego, czy Mefisto mógłby na ekranie spotkać się ze Spider-Manem. Przypomnijmy, że w komiksowym One More Day Peter Parker zawarł umowę z władcą wymiaru piekielnego, dzięki której uratował umierającą ciocię May. Konsekwencje dla bohatera były jednak olbrzymie - najważniejszą z nich stało się wymazanie faktu małżeństwa z Mary Jane Watson.

