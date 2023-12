Uroczysko - dziś premiera nowego serialu kryminalnego w Czwórce

fot. Marcin Golen

Uroczysko to serial kryminalny, który rozpoczyna emisją w Czwórce dziś o 20:00. Kolejne odcinki będą wyświetlane od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:00.

Uroczysko - opis fabuły

Jest to opowieść, rozgrywająca się w niewielkim turystycznym miasteczku, gdzie dochodzi do zbrodni, które wyjaśnia zespół młodych policjantów z komisarzem Filipem Ziomeckim (Antoni Królikowski) na czele przy wsparciu nowo przybyłej komisarz Agaty Wilczewskiej (Katarzyna Ucherska). Dwoje młodych komisarzy, mimo dzielących ich różnic, tworzy doskonały duet śledczych, który wraz z posterunkowymi Zuzą (Julita Koper) i Olkiem (Jakub Dąbrowski) oraz we współpracy z patolog Laurą (Anna Iberszer), rozwiązuje najtrudniejsze sprawy.

W obsadzie serialu zobaczymy m.in.: Antoni Królikowski, Katarzyna Ucherska, Przemysława Cypryańskiego, Michała Milowicza, Kazika Mazura, Damiana Kulca, Macieja Mikołajczyka i Klaudię Sokołowską.

Uroczysko - o czym odcinki?

Odcinek 1 – emisja: poniedziałek, 4 grudnia, godz. 20:00

Młoda komisarz, Agata Wilczewska, po dramatycznym zerwaniu chce spalić za sobą mosty, uciekając na drugi koniec Polski do niewielkiego Uroczyska, które wydaje jej się oazą ciszy i spokoju. Tymczasem sielska okolica okazuje się miejscem szokującej zbrodni, o której huczy już całe miasteczko: w miejscowym muzeum na zamku znaleziony został nieznany mężczyzna, zamordowany w nietypowy sposób. Śledztwo prowadzi zespół miejscowego komisariatu, dowodzony przez Komisarza Ziomeckiego. Czy młoda policjantka okaże się dla niego wsparciem i zostanie w Uroczysku na stałe?

Odcinek 2 – emisja: wtorek, 5 grudnia, godz. 20:00

Po przesłuchaniu kręgu osób, mogących mieć jakikolwiek związek z morderstwem mężczyzny znalezionego w muzeum, policjanci nie są zadowoleni z postępów w śledztwie. Z mnóstwa sprzecznych zeznań nie sposób wywnioskować, kto mówi prawdę, a jakichkolwiek dowodów brak. Morderca nie zostawił żadnych śladów biologicznych, sekcja zwłok również nie wniosła żadnych nowych informacji do sprawy. Pytań bez odpowiedzi pozostaje wiele, ale jedno z nich wyjaśnia się dzięki eksperymentowi komisarza Ziomeckiego. Wkrótce w miasteczku dochodzi do kolejnego szokującego zdarzenia i śledztwo wkracza na nowe tory.

Odcinek 3 – emisja: środa, 6 grudnia, godz. 20:00

Do Uroczyska przyjeżdża grupa szkolnych sportowców z Krakowa. Wydaje się, że para wuefistów ma ich pod pełną kontrolą. Niestety, gdy ginie jedna z ich podopiecznych- nic już nie wydaje się być oczywiste. Co stało się z 17 letnią Izą? Okazuje się, że nastolatkowie, którzy znali zaginioną, skrywają wiele tajemnic… Filip znajduje pamiętnik dziewczyny, który może być cenną wskazówką w prowadzonym śledztwie.

Odcinek 4 – emisja: czwartek, 7 grudnia, godz. 20:00

Kłute rany w ciele kolejnej ofiary są bardzo głębokie. Policjanci starają się ustalić czym były zadane. W kieszeni denata znajdują przedmiot, który może pomóc w rozwikłaniu zagadki śmierci nastolatka. W rozwiązywaniu sprawy przeszkadza Filipowi jego dziewczyna, która ma zupełnie inne spojrzenie na łączącą ich relację…