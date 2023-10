Użytkownicy Steam mają nową najpopularniejszą kartę graficzną

fot. NVIDIA

Reklama

NIVIDIA GeForce RTX 3060, która od miesięcy notuje największe wzrosty w tym segmencie, w końcu wyprzedziła GTX 1650 i znalazła się na szczycie tabeli kart graficznych.

Wrzesień był kolejnym miesiącem, w którym RTX 3060 okazał się najpopularniejszą (wzrost o 1,4%) kartą graficzną wśród uczestników ankiety Steam. Wysokie startowe ceny RTX 4060 i 4060 Ti oraz ich stosunkowo słaba wydajność w połączeniu z wysoką dostępnością RTX 3060 na rynku wtórnym sprawiły, że karta Ampere trafiła do większej liczby komputerów graczy. Obecnie znajduje się ona na szczycie rankingu GPU z udziałem 6,27%, wyprzedzając GTX 1650 – poprzednią kartę numer jeden – który znajduje się w 4,78% komputerów uczestników.

fot. Steam

Wrzesień był również całkiem dobrym miesiącem dla kart Lovelace. Jedynie najmocniejsze i najdroższe RTX 4080 i RTX 4090 nie zdołały zanotować wzrostów, a RTX 4060 okazał się najlepiej radzącym sobie modelem z tej serii, notując wzrost o 0,31%. Tymczasem Radeon RX 7900 XTX firmy AMD jest jedyną nowszą kartą w zestawieniu. Spadła ona o 0,02% i zajmuje obecnie 73. pozycję.

Ubiegły miesiąc nie był pierwszym, w którym RTX 3060 zajął pierwsze miejsce zestawienia kart graficznych. Zdarzyło się to również w marcu tego roku, ale wtedy w ogóle nastąpiło wiele nietypowych zmian; RTX 3060 odnotował ogromny wzrost o 6,2% miesiąc do miesiąca, co jest prawie niespotykane. Valve nigdy nie podało wyjaśnienia tej sytuacji, wyniki ankiety wróciły do normy w kwietniu, a RTX 3060 spadł z pierwszej pozycji.

fot. Steam

W innych miejscach ankiety w kilku kategoriach zaobserwowano odwrócenie trendów. Windows 11 od miesięcy zmniejsza dystans do Windows 10, ale starszy system operacyjny odskoczył o prawie 2% do niemal 58% we wrześniu, podczas gdy Windows 11 spadł o 1,79% do 37,4%.

Kolejna zmiana status quo miała miejsce na wykresie procesorów. AMD spędziło większość tego roku na zmniejszaniu (wciąż wprawdzie dużej) luki do Intela, ale Team Red spadł o 2,24% przy ostatnim liczeniu, podczas gdy Team Blue zwiększył swój udział do 68,77%. Intel może jeszcze bardziej powiększyć tę lukę, gdy za kilka tygodni pojawią się chipy Raptor Lake Refresh.

Gdzie indziej, sześć rdzeni procesora umocniło się na pierwszym miejscu jako najczęstszy wynik po wzroście o 2,74%. Większość osób ma ponad 1 TB pojemności dysku, ale tylko od 100 GB do 249 GB wolnego miejsca – co nie jest zaskoczeniem, biorąc pod uwagę rozmiar gier w dzisiejszych czasach – podczas gdy najbardziej typowa ilość pamięci VRAM pozostała na poziomie jedynie 8 GB, z czym boryka się coraz więcej tytułów.

Wreszcie, angielski pozostaje najpopularniejszym (32,33%) językiem, ale już tylko o 0,11%, po tym jak chiński uproszczony wzrósł aż o 5,34%.

fot. Steam