Venom 2 online - premiera filmu w VOD. Gdzie obejrzeć i jaka cena?

fot. materiały prasowe

Venom 2: Carnage ma premierę w VOD dziś, tj. 12 lutego 2022 roku. Będzie można go obejrzeć na platformach oferujących usługę PVOD, czyli za dostęp na 48 godzin trzeba zapłacić określoną kwotę. Film jest dostępny w takich platformach jak Apple TV, Chili, Google Play, Loomi by Opera, Orange VOD, Multimedia, Play Now, Player+, Premiery Canal+, Rakuten TV i Vectra.

Venom 2 - cena

Cena w powyższych platformach waha się od 12,99 zł (Chili) do 18 zł (Player). Kwoty w pozostałych platformach wahają się pomiędzy tymi dwoma.

Więcej informacji o nowościach w VOD na stronie vod.naekranie.pl.

Venom 2 - o czym film?

Eddie Brock i Venom nauczyli się żyć razem i przy okazji chronić okolice przed złem. Ich świat wywraca się do góry nogami, gdy psychopatycznego Cletusa Kasady'ego opanowuje symbiont znany jako Carnage.