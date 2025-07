Nowy film Disneya pokonał Minecrafta. Szalony zarobek w kinach; będzie pierwszy miliard w 2025?

Fot. Disney

Reklama

Lilo & Stitch nadal bije rekordy w kinach. Prestiżowy portal Deadline informuje, że nowe live-action Disneya zarobiło już ponad 957 mln dolarów na świecie. To oznacza, że tytuł przebił wynik Minecrafta o kilka milionów dolarów – widowisko od Warner Bros i Legendary zebrało 954 milionów dolarów.

Lilo & Stitch idzie po miliard?

Warto dodać, że Lilo & Stitch i Minecraft to na razie jedyne dwa filmy, które przekroczyły kwotę 900 milionów dolarów w 2025 roku, a widzowie wciąż chętnie chodzą do kina, by obejrzeć nowe live-action Disneya. Jest więc duża szansa na to, że produkcja Deana Fleischera Campa będzie pierwszym tegorocznym tytułem z miliardem dolarów na koncie. To byłby ogromny sukces.

Co dalej z Lilo & Stitch?

Wygląda więc na to, że mimo porażki Śnieżki, wciąż kryje się wiele potencjału na zarobek w tworzeniu aktorskich wersji znanych bajek Disneya. Niekwestionowany sukces Lilo & Stitch sprawił także, że już ogłoszono sequel live-action. Na razie nie ujawniono żadnych szczegółów na temat projektu, jednak oryginalna bajka także doczekała się kontynuacji, która może być inspiracją dla twórców.

Poniżej znajdziecie zresztą krótki ranking filmów i seriali z franczyzy, który pomoże Wam się odnaleźć w tym uniwersum:

5. Stitch: Misja - 20% (krytycy), 50% (publiczność) Wstęp do serialu animowanego. Pewnego dnia naukowiec zostaje porwany przez doktora Chomikvilla. Warunkiem uwolnienia Jookiby jest przekazanie doktorowi wszystkich eksperymentów. Lilo i Stitch bez problemu odzyskują naukowca, teraz muszą znaleźć rozproszone po całych Hawajach potworki, zanim się uaktywnią. Zobacz więcej Reklama

Dajcie znać, czy spodziewaliście się, że Lilo & Stitch zdetronizuje Minecrafta. Czekamy na Wasze komentarze!