Lindsay Lohan do prezesa Disneya: "Powinieneś był zapłacić mi podwójnie!"

fot. Disney

Reklama

Lindsay Lohan była odważną dziewczynką, która nie owijała w bawełnę. Przyznała to podczas programu talk-show Andy'ego Cohena, w którym wspominała premierę filmu Nie wierzcie bliźniaczkom. Młoda aktorka wcieliła się w tytułowe siostry, Hal oraz Ann. Podczas premiery podszedł do niej ówczesny prezes Disneya, Michael Eisner, który zapytał ją o to, gdzie podziała się jej bliźniaczka. Mała Lindsay odparła:

- Cóż, powinieneś był zapłacić mi podwójnie, bo nie mam bliźniaczki.

Za tę odpowiedź Cohen przybił jej piątkę, choć aktorka przyznała, że dziś czuje lekkie zawstydzenie na myśl o tej rozmowie. Pełen wywiad możecie obejrzeć poniżej:

Nie wierzcie bliźniaczkom - fabuła, gdzie oglądać?

Tak dystrybutor opisuje fabułę filmu:

Co, jeśli przez całe swoje dotychczasowe życie, życzysz sobie czegoś, o czym nie wiesz, że już to posiadasz? Właśnie takiego uczucia doświadczają Hallie Parker i Annie James. Hallie mieszka z ojcem w Kalifornii, Annie natomiast z matką w Londynie, gdzie odebrała staranne angielskie wychowanie. Przypadek sprawia, że obie dziewczynki spotykają się na letnim obozie. Wydaje się, że nie mają ze sobą nic wspólnego... oprócz wyglądu. Są identyczne w role obu wcieliła się Lindsay Lohan! I są bliźniaczkami rozdzielonymi przez rozwód rodziców wkrótce po urodzeniu. Zaskoczone niezwykłym odkryciem siostry postanawiają na nowo połączyć rodzinę. W tym celu zamieniają się rolami - Hallie jedzie do Londynu, by poznać matkę, której nigdy nie widziała, a Annie wyrusza do Kalifornii na spotkanie z ojcem. Wszystko przebiega zgodnie z planem do póki Annie przekonuje się, że w życiu ojca pojawiła inna kobieta. Natychmiast wzywa na pomoc Hallie... Nie wierzcie bliźniaczkom jest współczesną wersją klasycznego filmu pod tytułem Rodzice miejcie się na baczności, zrealizowaną przez studio Walta Disneya i twórców Ojca Panny Młodej.

Film jest dostępny w ofercie abonamentowej Disney+.