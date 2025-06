Vinci wraca. Po 21 latach mamy zwiastun sequela

fot. Studio Filmowe Zebra // TVN

Reklama

Główną rolę w sequelu zagra Robert Więckiewicz, który ponownie wcieli się w Cumę, emerytowanego już złodzieja dzieł sztuki. Choć bohater już jakiś czas temu przeprowadził się do słonecznej Hiszpanii, to postanowi wrócić do Polski na jeszcze jedną akcję. Na miejscu okaże się jednak, że przejęła ją para młodszych oszustów. Cuma będzie chciał oczywiście pokrzyżować im plany. Zapowiedź filmu możecie zobaczyć poniżej.

Vinci 2 - zwiastun

Vinci 2 - co wiemy o kontynuacji?

Za kamerę wróci Juliusz Machulski, reżyser pierwszej części. Filmowiec napisał również scenariusz z pomocą Roberta Więckiewicza, który ponownie zagra Cumę. Pojawią się także inne twarze z oryginału: Borys Szyc znów zagra Szerszenia, Kamilla Baar utalentowaną Magdę, Marcin Dorociński komisarza Łukasza Wilka, Łukasz Simlat policjanta Marcina Kudrę, a Jacek Król Werbusa. W obsadzie są także między innymi Ilona Ostrowska, Krzysztof Stelmaszyk, Zofia Jastrzębska, Piotr Witkowski i Jędrzej Hycnar.

Premiera kinowa Vinci 2 odbędzie się 25 lipca 2025 roku. Dajcie znać, czy wybieracie się na seans. Czekamy na Wasze komentarze!